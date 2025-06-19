Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu

Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu
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Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. 14 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu. Transfer sürecinde Peñarol ile de görüşmeler gerçekleşse de Estudiantes'ın kararlı tutumu ve Muslera'nın ailesine yakın olma isteği nedeniyle tercihini bu yönde kullandığı belirtildi.

14 yıl Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın yeni takımını menajeri Rodrigo Lubetkin açıkladı. Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uruguaylı eldivenin menajeri Rodrigo Lubetkin, oyuncunun Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştığını resmen duyurdu.

Lubetkin yaptığı açıklamada, Muslera'nın transfer sürecinde masada iki kulübün kaldığını belirterek, "Peñarol ile görüşmeler uzadı ancak Estudiantes son derece kararlıydı. Bu tutum, Nando için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Menajeri, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'de kalma gibi seçenekleri reddettik. Galatasaray'daki yolculuğunu büyük bir veda ile sonlandırmak istiyordu. Orada bir yıldız oldu, rekorlar kırdı, şampiyonluklar yaşadı" diyerek sürecin arka planını paylaştı.

YENİ TAKIMI EVİNE ÇOK YAKIN

Muslera'nın tercihini Estudiantes'ten yana kullanmasının temel nedenlerinden biri de ailesine yakın olma isteği oldu. Arjantin temsilcisiyle anlaşan tecrübeli kaleci, futbol kariyerine Güney Amerika'da devam edecek.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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