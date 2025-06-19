Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu

14 yıl Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın yeni takımını menajeri Rodrigo Lubetkin açıkladı. Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uruguaylı eldivenin menajeri Rodrigo Lubetkin, oyuncunun Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştığını resmen duyurdu.

Lubetkin yaptığı açıklamada, Muslera'nın transfer sürecinde masada iki kulübün kaldığını belirterek, "Peñarol ile görüşmeler uzadı ancak Estudiantes son derece kararlıydı. Bu tutum, Nando için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Menajeri, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'de kalma gibi seçenekleri reddettik. Galatasaray'daki yolculuğunu büyük bir veda ile sonlandırmak istiyordu. Orada bir yıldız oldu, rekorlar kırdı, şampiyonluklar yaşadı" diyerek sürecin arka planını paylaştı.

YENİ TAKIMI EVİNE ÇOK YAKIN

Muslera'nın tercihini Estudiantes'ten yana kullanmasının temel nedenlerinden biri de ailesine yakın olma isteği oldu. Arjantin temsilcisiyle anlaşan tecrübeli kaleci, futbol kariyerine Güney Amerika'da devam edecek.