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Derbi öncesi kırık şüphesiyle MR'ı çekildi! Muslera'da korkulan olmadı

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Spor Haberleri

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Fernando Muslera'nın parmağında kırık şüphesiyle MR'ı çekildi. Parmağında bir soruna rastlanmayan deneyimli eldiven, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Fernando Muslera yürekleri ağza getirdi. Antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışan deneyimli eldivenin parmağında kırık şüphesi nedeniyle MR'ı çekildi.

DERBİDE OYNAYACAK

Muslera'nın MR sonuçlarında bir probleme rastlanmadı. Deneyimli eldiven, Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alabilecek.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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