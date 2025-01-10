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Muslera, Galatasaray'ı reddetti

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, kulübün kendisine yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Sezon sonu Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YAPILAN TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'ya sözleşme talebini iletmişti. TRT Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti. Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'da ayrılarak ülkesine dönmek istediğini yönetime ilettiği ifade edildi.

187 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 531 maça çıktı. Bu maçlarda 571 gol yiyen 38 yaşındaki kaleci, 187 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera, Galatasaray'ı reddetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Olması gereken bu zaten. Tadında bırakmak lazım. Ben Muslera yı iyi hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir sezon daha oynayıp kötü bir performansını görüp kötü bitmesini istemeyiz. Bence olması gereken bu.

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAhmet null:

Bu sayfa neden Galatasaray a takık :))

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıFuat E:

Muslera gerçekten adam gibi adamdır. başarılarıyla, davranışlarıyla takdiri hakediyor. emekli olmak onunda hakkı. yolun açık olsun kral adam.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSer_hat:

Her güzel şeyin bir sonu vardır.tadındabırakmak gerek ama pardon da Muslera Gs de aldığın parayı sana hiç bir kulüp vermez.sonuna kadar da helal olsun...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

parayı yemediki fona gitti fon ağası kandırdı onları paralar gitti

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Futbolu bırakıyor galasaraydan başka bir kulübe gitmiyor iyi okuyun

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Yerinde bir karar olmuş herşeyin bi zamanı var her gelen topu yiyordu..

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Refleksleri ile ön plana çıkan ancak yan toplardan yediği çok goller var. Geri paslarda gereksiz hareketlerde yine hatalı golleri var. Ayrıca penaltılarda da başarılı değil. Ama Galatasaray takım halinde başarılı olunca pay sahibi oluyor.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMelih Bayrak:

hadi oradan futbol cahili adamin en az iki şampiyonluğu tek başına almisligi var nerenle izliyorsun futbolu

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

kardeş biz Galatasaray dan bahsediyoruz. ayiksin demi

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yanıt0
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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