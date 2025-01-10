Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Sezon sonu Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YAPILAN TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'ya sözleşme talebini iletmişti. TRT Spor'un haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti. Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'da ayrılarak ülkesine dönmek istediğini yönetime ilettiği ifade edildi.

187 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 531 maça çıktı. Bu maçlarda 571 gol yiyen 38 yaşındaki kaleci, 187 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.