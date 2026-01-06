Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer aldı. Hollandalı kanat, takımının 4 ve 67'nci dakikalarında attığı gollerde asist yaptı. Musaba, Fenerbahçe'deki ilk maçında 2 asist yaparak adından söz ettirdi.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yaptı.
- Anthony Musaba, Samsunspor'dan 6 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçına ilk 11'de çıktı.
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya geldi.
MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'dE
Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı.
İLK MAÇINDA 2 ASİST YAPTI
Fenerbahçe, maçın henüz 4. dakikasında öne geçti. Sarı-lacivertlilerde sağ kanattan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, bu kez de kale önündeki Jhon Duran'ı gördü. Kolombiyalı oyuncu tek vuruşla fileleri sarstı. Kanarya'nın yeni yıldızı Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yaptı.