Muş'tan Rize Fındıklı Gençlik Kampı'na Uğurlama Töreni

Muş'tan Rize Fındıklı Gençlik Kampı'na Uğurlama Töreni
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 Yaz Gençlik Kampları kapsamında Rize Fındıklı'ya gidecek gençleri törenle uğurladı. İl Müdürü Yusuf Kılıç, kampların gençlerin kişisel gelişimi açısından önemine değindi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 Yaz Gençlik Kampları kapsamında Rize Fındıklı'ya giden gençleri törenle uğurladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 Yaz Gençlik Kampları kapsamında Rize Fındıklı Gençlik Kampı'na katılacak olan gençler Muş'tan uğurlandı. İl Müdürü Yusuf Kılıç'ın da katıldığı uğurlama töreninde, gençlerin heyecanına ortak olunurken, Kılıç yaptığı konuşmada kampların gençlerin kişisel gelişimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kılıç, "Gençlik kamplarımız sadece tatil değil, aynı zamanda sosyal yönlerin geliştiği, takım ruhunun pekiştiği, sorumluluk bilincinin kazandırıldığı bir eğitim ortamıdır. Rize Fındıklı'da geçireceğiniz bu günler hayatınızda unutulmaz hatıralar olarak yer alacaktır" dedi.

Gençlere hitaben "Her biriniz bizim için kıymetlisiniz" diyen Kılıç, "Sizlerin gelişimi bir görev değil, vatan borcudur. Bu tür etkinliklerle sizleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Ailelerin bize emanet ettiği gençlerimizin güvenliği ve mutluluğu en öncelikli meselemizdir" ifadelerini kullandı.

Velilere teşekkür eden Kılıç, kamp süresince görevli personelin gençlere rehberlik edeceğini ve her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileneceğini kaydetti. Uğurlama töreninde gençler, Karadeniz'in eşsiz doğasında yeni dostluklar kurmanın heyecanını yaşadı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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