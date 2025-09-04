Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Boks Antrenmanları Devam Ediyor

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları faaliyetleri kapsamında boks antrenmanları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor salonunda uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlara, sporcular yoğun ilgi gösteriyor. Gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan çalışmaların, yaz dönemi boyunca aralıksız süreceği belirtildi. - MUŞ