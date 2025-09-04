Haberler

Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Boks Antrenmanları Devam Ediyor

Muş'ta Yaz Spor Okulları Kapsamında Boks Antrenmanları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Hasköy ilçesinde başlattığı Yaz Spor Okulları faaliyetleri kapsamında boks antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Antrenmanlar, gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları faaliyetleri kapsamında boks antrenmanları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor salonunda uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlara, sporcular yoğun ilgi gösteriyor. Gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan çalışmaların, yaz dönemi boyunca aralıksız süreceği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde

Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.