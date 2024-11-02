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Muş'ta Ikıncı Muaythai Dövüş Gecesi Düzenlendi

Muş'ta Ikıncı Muaythai Dövüş Gecesi Düzenlendi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı anısına düzenlenen ikinci Muaythai Fight Night etkinliğinde sporcular birbiriyle tanıştı. Etkinliğe birçok sporsever ve yetkili katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde ikincisi düzenlenecek olan Muaythai Fight Night (Muaythai Dövüş Gecesi) müsabakaları öncesinde sporcular birbiriyle tanıştı.

Cumhuriyetin 101. anısına Bulanık Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen geceye İlçe Kaymakamı Ömer Övün Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazı Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Gençlik Spor Müdürü Serhat Akkaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, İran, Azerbaycan ve Türkiye'den sporcular ile sporseverler katıldı.

Gecede konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Bu organizasyon geçen yıl yapılmış yarın ikincisini düzenleyeceğiz. Emeği geçen çok kişi var burada Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Ömer hocamız Tatvan'dan, İran'dan gelen sporcularımızın hepsine teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir organizasyon diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Türk sporcular burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu organizasyonun burada olmasında çok memnun oldum. İnşallah seneye yine burada oluruz" dedi.

İranlı sporcular ise, "Güzel bir organizasyon herkese teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan mutlu olduk. İnşallah güzel maçlar olur" dedi.

Kaymakam Koşansu'nun, açılış konuşmasından sonra müsabakalarda yarışacak olan sporcular, rakipleri ile sahnede tek tek tanıştı. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile birlikte program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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