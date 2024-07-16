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Muş'ta düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

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Muş'ta düzenlenen ve 10 ilden ünlü bilardo oyuncularının katılım sağladığı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Bölgenin dört bir yanından gelen bilardo tutkunları turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Muş'ta düzenlenen ve 10 ilden ünlü bilardo oyuncularının katılım sağladığı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Bölgenin dört bir yanından gelen bilardo tutkunları turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Muş İl Temsilciliği tarafından Muş Gençlik Spor Müdürlüğü destekleriyle yapılan ve 3 gün süren 3 Bant Bilardo Turnuvası'na 10 ilden 120 bilardo sporcusu katıldı. Profesyonel ve amatör oyuncuların buluştuğu etkinlikte, her yaştan bilardosever bir araya geldi. Turnuva boyunca oynanan maçlar, hem katılımcılar hem de izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Turnuvaya bölgenin en iyi sporcularının katıldığını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, "Öncelikle bilardo ailesini Muş'ta misafir etmekten onur duyduk. Üç gün çok güzel bir turnuva geçirdik. Şampiyonlarımız belirlendi. Bölgenin en iyi 120 sporcunun katıldığı bölge turnuvası düzenledik. İnşallah bu güzel salonda Türkiye şampiyonaları düzenleyeceğiz. Gençlik Spor olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Tüm sporculara bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonucunda rakibini 30-27 yenen Gaziantep bölgesi sporcusu Bünyamin Taşdoğan, turnuvayı şampiyon tamamladı. Taşdoğan, "Muş'ta çok güzel bölge turnuvası düzenlendi. Biz de davete icabet ettik inşallah bir dahaki turnuvaya yine geliriz. Çok güzel bir turnuvaydı kimin emeği geçtiyse eline emeğine sağlık" dedi.

Bölgede bilardo alanında önemli sporcuların olduğunu söyleyen bilardo oyuncusu Kenan Tan, "Muş bilardosu için bu salon çok büyük bir şans. Özellikle bölgede çok yetenekli gençler olduğunu bilen biri olarak söylüyorum, aynı zaman da Siirt temsilciliğini yapıyorum. Bizim bölgemizde altın değerinde, bilardo konusunda çok yetenekli gençlerimiz var. Ama böyle bir tesis olmadığı için kendilerini geliştiremiyorlar. Muşlu bilardocuların bunun kıymetini bilmesi lazım. Biz ne kadar destek olursak bu spor o kadar gelişir, o kadar gencimizi spora kazandırırız" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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