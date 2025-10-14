Muş'ta Badminton Antrenmanları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda badminton antrenmanları yoğun katılımla devam ediyor.
Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen antrenmanlarda, sporcuların teknik ve kondisyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sporcular, düzenli olarak gerçekleştirilen antrenmanlarda hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de takım çalışmalarına katılarak müsabakalara hazırlanıyor.
Antrenmanlara katılan sporcular düzenli çalışmalardan dolayı performanslarını artıyor. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor