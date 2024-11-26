Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip 'Karabiber gibi yanarsın' dediler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

Muş'ta 400 Çocuğun Karate Kuşak Terfi Heyecanı

Muş'ta 400 Çocuğun Karate Kuşak Terfi Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karate kursuna katılan 400 sporcu, kuşak terfi töreninde buluştu. Törende çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Vali Avni Çakır, sporun tabana yayılması için çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen karate kurslarına katılan 7-18 yaş arasındaki 400 sporcu, kuşak terfi töreninde büyük heyecan yaşadı.

Muş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların sergilediği karate gösterileriyle renklenirken, çocukların ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Kuşak terfi belgelerini alan sporcular, gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Karate Kuşak Terfi Töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün devam eden birçok kursunun olduğunu söyledi. Karate kursundaki 400 çocuğun kuşak heyecanına şahitlik ettiklerini söyleyen Vali Çakır, "Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kursunda mezun olan 400 çocuğumuzun kuşak terfi törenine bizlerde eşlik ettik. İlimizde çeşitli branşlarda açmış olduğumuz kurslarda yaklaşık 5 bin çocuğumuza sporun değişik branşlarında eğitim vermekteyiz. Bu anlamda hem Valilik olarak hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılmasında önemli çalışmalar sunmaktayız. Lisanslı sporcularımızın ve bölgelerdeki turnuvalara katılan sporcularımızın sayılarının artması anlamında yoğun çaba gösteriyoruz. Geleceğimiz güçlü ve sağlık nesiller üzerinde yükseleceğinin farkındayız. Buradan tüm velilerimize çağrımdır. Çocuklarınızı mutlaka bir spor branşına kaydedin. Çocuklarınızda ki mental ve fiziksel olarak pozitif değişimi sizlerde görün" dedi.

Karate kurslarının yıl boyunca devam edeceğini ve çocukların sporla iç içe büyümeleri için farklı branşlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz kursumuzun kuşak terfi törenini bu gün gerçekleştirmiş olduk. 4 aydır burada gördükleri kursta ve sınavda başarı gösteren 400 sporcumuz için karate kuşak terfi töreni düzenledik" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Babası o görüntüler üzerinde duruyordu! Yanıt geldi
img

Süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu
img

Sözleşmesi feshedilecek! Hem de Galatasaray maçı öncesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.