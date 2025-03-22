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Muş Spor ve Karşıyaka Beraberlikle Ayrıldı

Muş Spor ve Karşıyaka Beraberlikle Ayrıldı
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Nesine 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Karşıyaka Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Stanley Ohawuchi ve İshak Kurt kaydetti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Karşıyaka Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Sinan Dereci, Ahmet Algün, Mahir Selenga Mısır

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Ayetullah Korkmazer dk. 75), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 60), Cem Çelik (Yakup Alkan dk. 83), Emirhan Karagülle (Ahmet Sun dk. 75), Halil Yılmaz (Adar Aygür dk. 83), Stanley Ohawuchi

Karşıyaka Spor Kulübü: Hakan Canbazoğlu, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Ferdi Burgaz dk. 79), Cenk Ahmet Alkılıç, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Yasin Ozan (Berat Şahin dk. 63), Bedran Ekin (Mustafa Durgun dk. 50)

Goller: Stanley Ohawuchi (dk. 47) (Muş Spor Kulübü) İshak Kurt (dk. 72 Pen.) Karşıyaka Spor Kulübü

Sarı Kartlar: Metin Yüksel, Halil Yılmaz (Muş Spor Kulübü) Cenk Ahmet Alkılıç (Karşıyaka Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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