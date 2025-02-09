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Muş Spor ve Bursaspor 1-1 Berabere Kaldı

Muş Spor ve Bursaspor 1-1 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'un 19. haftasında Muş Spor Kulübü, Bursaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Cem Çelik ile öne geçen Muş Spor, ikinci yarıda Boran Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 19. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Onur Bingöl, Ahmet Ulu ve Halit Karacabay

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım (Emirhan Kayalar 84), Metin Yüksel (Emirhan Karagülle dk. 62), Ayetullah Korkmazer (Tuğkan Kamışoğlu dk. 77), Cem Çelik, Yakup Alkan (Taha Ahmet Balsu dk. 77), Akın Akman (Ahmet Sun dk. 77), Halil Yılmaz

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Hamza Gür dk. 46), Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin, Furkan Özyapı (Vefa Temel dk. 80), Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 46), İlhan Depe, Sedat Cengiz (Yiğit Ali Bayrak 46), Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dk. 63)

Goller: Cem Çelik (dk. 41) (Muş Spor Kulübü), Boran Yılmaz (dk. 48) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Cem Çelik (Muş Spor Kulübü), Sedat Cengiz, İlhan Depe, Bora Yılmaz (Bursaspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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