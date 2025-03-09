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Muş Spor, Hopaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Muş Spor, Hopaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Muş Spor, sahasında Hopaspor karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti. Goller Halil Yılmaz ve Tuğkan Kamışoğlu'ndan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 22. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Hopaspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Enes Kanpara, Harun Günaydın, Süleyman Oral

Muş Spor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu (Ahmet Tekin dk. 32), Emirhan Kayalar, Batuhan Arıcı, Tuğkan Kamışoğlu, Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Ayetullah Korkmazer dk. 64), Ahmet Sun (Yusuf Yıldırım dk. 64), Halil Yılmaz (Adar Aygür dk. 88), Stanley Ohawuchi (Yakup Alkan dk. 64)

Hopaspor: Oğuzhan Yeşilyurt, Hüseyincan Kırıkçı, Halil Emre Yiğit, Enes Yılmaz (Devrim Deniz Kutanis dk. 87), Murat Ulusoy, İdris Güneş, Ender Aygören (Ömer Ali Danışmaz dk. 87), Çayan Poshoroğlu (Şevki Çınar dk. 77), Gökdeniz Varol, Oktay Bala (Serkan Sözmen dk. 69), Alperen Gündoğdu (Bilal Musa Şentürk dk. 69)

Goller: Halil Yılmaz (dk. 8), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 80) (Muş Spor)

Sarı kartlar: Ahmet Tekin, Tuğkan Kamışoğlu, (Muş Spor), Çayan Poshoroğlu (Hopaspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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