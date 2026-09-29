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Muş Hasköy'de GSB güreş kursunda genç sporcular yoğun katılımla çalışıyor

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Muş Hasköy'de GSB güreş kursunda genç sporcular yoğun katılımla çalışıyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde GSB Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursunda eğitimler, Hasköy Spor Salonu'nda yoğun katılımla sürüyor. Uzman antrenörler eşliğindeki antrenmanlarda genç sporcuların tekniklerini geliştirmeleri ve fiziksel kondisyonlarını artırmaları hedefleniyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursunda eğitimler, sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Hasköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda genç sporcular, uzman antrenörler eşliğinde güreş eğitimi alıyor. Antrenmanlarda sporcuların tekniklerini geliştirmeleri ve fiziksel kondisyonlarını artırmaları hedefleniyor. Yoğun katılımla sürdürülen çalışmalarda sporcular, antrenörlerinin gözetiminde çeşitli güreş teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Minderde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç güreşçilerin mücadeleci performansları dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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