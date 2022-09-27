Muş haber! Eskişehirspor, Muş 1984 Muşspor maçına hazırlanıyor Spor Haberleri Muş haberi: TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda karşılaşacağı Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı. TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda karşılaşacağı Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı. Eskişehirspor, dün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda perşembe günü evinde karşılaşacağı Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından sınırlı alan oyunu ile çalışmalara devam etti. Antrenman dayanıklılık çalışması ile sona ererken, çalışmaların maç öncesine kadar belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Eskişehirspor Muş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Muş haber! Eskişehirspor, Muş 1984 Muşspor maçına hazırlanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.