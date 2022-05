Ümit Uysal: 'Hepiniz Birer Mustafa Kemal Olun'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen All Star Basketbol Şenliği'nde gençlere "Hepiniz birer Mustafa Kemal olun" diye seslendi.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda basketbol şenliği düzenledi. Muratpaşa Belediyesi'nin yanında bulunan dev meydan, şenlik için adeta basketbol arenaya dönüştürüldü. Şenlikte 16 yaş kategorisinde 20 takım 80 sporcu, 18 yaşta 30 takım 120 sporcu mücadele ederken yetenek yarışmasına 20, üçlük yarışmasına 22 ve smaç yarışmasına 5 genç katıldı.

KUPA VE MADALYA KAZANDILAR

Üçe üçü takımların mücadele ettiği turnuva Başkan Uysal'ın hava atışıyla başlarken yarışmaların sürprizi ise "Deli mi ne?" youtube kanalıyla milyonlarca takipçisi bulunan Fester Abdü oldu. Abdü, gençlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmaları sundu. Gençlerin son ana kadar mücadele ettiği şenlikte 16 yaş kategorisinde 'Kel Ali Tel Ali', 18 yaşta 'Naneli Sakız' şampiyon oldu. Yetenek yarışmasını Enes Berat Ünal kazanırken üçlük yarışmasının şampiyonu Kuzey Arda Çetin, maç yarışmasının ise Baran Tuğtekin oldu. Birinci olan takım oyuncuları ve diğer şampiyonlar 750 lira değerinde hediye çeki, kupa ve madalyanın sahibi oldu.

Şenlik alanında Belediye Başkanı Uysal, gençlerle bir araya gelirken "19 Mayıs bize, yurdumuz düşman işgalindeyken bile Atatürk gibi toplumumuza önderlik ettiğimizde ve doğru bir mücadeleyle her türlü güçlüğü yenebileceğimizi öğretti. Şuanda da güçlüklerimiz, bazı zorluklarımız var. Ama ne diyoruz 'Her gün 19 Mayıs, her yer samsun olsun.' Hepiniz birer Mustafa Kemal Olun" diye konuştu.