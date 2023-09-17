Muratpaşa Belediyesi Spor Eğitmenleri Üniversite Sınavında Başarı Sağladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin organizasyonuyla spor eğitmenleri ve antrenörlerin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine hazırladığı 20 öğrenciden 14'ü sınavları kazandı. Üniversiteli gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret edip teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan spor eğitmenleri ve antrenörler, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda öğrencileri hazırladı. Sınava hazırlanan 20 öğrenciden 14'ü sınavları kazandı.

Sınavı kazanan öğrenciler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı teşekkür etmek için ziyaret etti. Başkan Uysal, "Hele de bugünün dünyasında iyi sporcu olmak, hayatın her anını çok detaylı planlamayı gerektiren bir şey. Çünkü rekabet çok yüksek. Sizler de öylesiniz ki rakiplerinizi geçtiniz. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kazanan 18 yaşındaki Öznur Yılmaz, bu imkanı sağladığı için Başkan Uysal'a teşekkür etti. Özel kursların çok pahalı olduğunu belirten Yılmaz, "Orta düzeyli bir ailenin karşılayamayacağı derecede çok yüksekti. Bu yüzden Muratpaşa Belediyesi'nin kurslarına başladım" diye konuştu.