Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları'nı 3-2 yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Karayolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Sevilay Gezer Bozacı, Turgut Uzunçakmak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Eylül Ontaş)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden, Sıla Saraçbaş)
Setler: 25-22, 22-25, 25-17, 22-25, 15-7
Süre: 111 dakika (24, 25, 22, 25, 15)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Karayolları'nı 3-2 yendi.