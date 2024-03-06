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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları'nı 3-2 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Karayolları'nı 3-2 yendi.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Sevilay Gezer Bozacı, Turgut Uzunçakmak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Eylül Ontaş)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden, Sıla Saraçbaş)

Setler: 25-22, 22-25, 25-17, 22-25, 15-7

Süre: 111 dakika (24, 25, 22, 25, 15)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Karayolları'nı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Muratpaşa Voleybol Vodafone Sigorta Spor Güncel Haberler

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