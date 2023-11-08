Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği ücretsiz cimnastik kursuna katılan çocuklar, telefonlarını bırakıp derse koşuyor. Cimnastik antrenörü Nisa Ezgi Doğan, bir öğrencinin telefon bağımlılığını yenerek derse katılmasının en büyük gelişim olduğunu belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz cimnastik kursuyla, çocuklar telefonu bırakıp derse koşuyor. Cimnastik Antrenörü Nisa Ezgi Doğan "Telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı. Ama artık 'Haydi derse giriyoruz' deyip telefonunu dedesine verip ve dersimize dahil oluyor. Benim için en büyük gelişim bu" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği cimnastik eğitimine 4-5 yaş ve 6-7 yaş çocuklardan oluşan toplam 7 grup derse katılıyor. Her grubun 2 gün katıldığı kursta çocukların esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge, motor becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra grup uyumu, liderlik ve özgüven becerilerinin kazanımı da sağlanıyor.

"Benim için en büyük gelişim bu"

Öncelikli amaçlarının çocukların öz benliğiyle ilgili hayat disiplini oluşturmak olduğunu söyleyen antrenör Doğan "Çocukların motor gelişimini sağlamak ve yetenekli olan çocuklarımızı kendi kulübümüze veya başka branşlara yönlendirmek amacımız" dedi. Çocukların başlangıçta çekinerek geldikleri derslere telefonlarını bırakıp koşarak gelmelerinin en büyük mutluluğu olduğunu belirten Doğan "Telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı. Ama artık 'Haydi derse giriyoruz' deyip telefonunu dedesine verip ve dersimize dahil oluyor. Benim için en büyük gelişim bu" diye konuştu.

"Her kesimden insan daha fazla gelebiliyor"

5 yaşındaki kızını düzenli olarak cimnastik kursuna getiren Hatice Gül Ezgi ise eğitimin ardından kızının özgüveni ve sosyalleşmesinde artış gözlemlediğini dile getirdi. Ezgi 3 yaşındaki oğlunu da belediyenin cimnastik kursuna getireceğini belirtti. Ekonomik şartların ağırlaşmasından dolayı belediyenin ücretsiz kurslarını tercih ettiğini söyleyen Ezgi "Belediyemizin sunduğu imkanları ücretli derslerden daha faydalı diye düşünüyorum. Her kesimden insan daha fazla gelebiliyor" diye konuştu. - ANTALYA