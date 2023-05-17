Muratpaşa Belediyesi 19 Mayıs'ı Yüksek Sadakat konseriyle kutlayacak

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yarın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek Yüksek Sadakat konseriyle yaşatacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı belli oldu. Muratpaşa'da kutlamalar bu yıl 18 Mayıs Perşembe günü (yarın) yapılacak. Kutlamaların adresi ise Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı olacak. Saat 20.30'da başlayacak konserde, rock müzik grubu Yüksek Sadakat sahne alacak.

Başkan Uysal, 19 Mayıs 1919'un 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun en önemli dönüm noktası olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün umutsuzluğun kol gezdiği tarihi bir dönemeçte adeta güneş gibi açtığını belirten Başkan Uysal, "Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan sürecin sonunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğdu" dedi.