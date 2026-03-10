Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
Forbes dergisi, serveti milyar dolar seviyesinde olan Türk iş insanlarının güncel listesini yayımladı. Listenin zirvesinde 13.5 milyar dolarlık servetiyle Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. ABD'de kurduğu yoğurt markasıyla dünya çapında başarı yakalayan Ulukaya, bu rakamla Türkiye'nin en zengin ismi oldu.
FENERBAHÇE STADYUMUNUN İSİM SPONSORU
Hamdi Ulukaya son dönemde spor dünyasında da adından söz ettiriyor. Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani markası, Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsorluğu anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Bu anlaşma Türk spor tarihinde dikkat çeken sponsorluklardan biri olarak değerlendirilmişti.
MURAT ÜLKER İKİNCİ SIRADA
Forbes'un yayımladığı listeye göre Hamdi Ulukaya'yı 5.3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti. Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden birçok iş insanı listede yer aldı.
Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4.9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ile BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4.7 milyar dolarlık servetleriyle dikkat çekti.
FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ
Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:
- Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar
- Murat Ülker: 5.3 milyar dolar
- Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar
- Eren Özmen: 4.9 milyar dolar
- Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar
- Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar
- Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar
- Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar
- Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar
- Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar
- İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar
- Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
- Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar
- Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar
- Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar
- Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar
- Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar
- Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar
- Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar
- Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar
- Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar
- Nihat Özdemir: 2 milyar dolar
- Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar
- Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar
- Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar
- Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar
- Kazım Türker: 1.3 milyar dolar
- Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar
- Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar
- İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar
- Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar
- Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar
- Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar
- Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar
- Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar
- Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar
- Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar
- Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar
- Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar
- Murat Vargı: 1 milyar dolar
- Aydın Doğan: 1 milyar dolar
- Tülay Kazancı: 1 milyar dolar