Murat Ülker, Hidayet Türkoğlu'nu Ziyaret Etti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Murat Ülker ve Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun ekonomik gelişimi ve sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Hidayet Türkoğlu, Murat Ülker'e Türkiye Milli Basketbol Takımı forması ve seramik basketbol topu hediye etti." denildi.

Ziyarete ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ülker ise "Gerçekten çok mutlu oldum gördüklerimden. Burada gençlerimize spor ahlakını aşılamak ve basketbolu sevdirmek için çok imkanlar var. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.