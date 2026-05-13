Antalyalı muaythai sporcusu Subaşı, Tayland'da başarı elde etti

Manavgatlı muaythai sporcusu Murat Subaşı, Tayland'da düzenlenen uluslararası organizasyonda 72 kilogramda rakibini yenerek altın kemer kazandı ve Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Manavgat'ta aynı zamanda antrenörlük yapan muaythai sporcusu Murat Subaşı, Tayland'da düzenlenen organizasyonda Antalya'yı başarıyla temsil etti.

Subaşı, yaptığı açıklamada, 15 yıldır muaythai sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Küçük yaşlarda hareketli olduğu için enerjisini atmak amacıyla bu spora başladığını belirten Subaşı, kendisini geliştirerek yurt dışındaki çeşitli organizasyonlara katıldığını ifade etti.

Muaythai sporunun anavatanı olarak bilinen Tayland'da düzenlenen bir organizasyonda 72 kilogramda rakibini yenerek altın kemer kuşandığını anlatan Subaşı, "Tayland gibi muaythainin merkezi bir ülkede başarı kazanmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Orada Türk bayrağını dalgalandırdığım için gururluyum. Tayland'da yeni organizasyonlara katılarak Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstereceğim." dedi.

Subaşı, Manavgat'ta da sporu yetiştirmek için çaba gösterdiğini ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
