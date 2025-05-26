Murat Şahin: "Kazandığımız için mutluyum"

Murat Şahin: 'Kazandığımız için mutluyum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri maç sonrası oyuncularına teşekkür etti ve kazandıkları için mutluluğunu dile getirdi.

- Murat Şahin : "Kazandığımız için mutluyum"

MERSİN - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 4-2 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, ligde iddiasız bir takım olmalarına rağmen oyuncularının son güne kadar mücadele ettiklerini belirterek, oyuncularına teşekkür etti. Sözlerine Eurolague şampiyonluğu dolayısıyla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Şahin, "Biz son haftalarda artık küme düşmemiz kesinleştikten sonra daha çok oyuna ve yapabileceklerimize çalışıyoruz. Oyuncularımın bundan sonrası için maksimum seviyede neler yapabileceğini görmek istiyordum. Bu maç bunun için çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi" şeklinde konuştu.

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Maça iyi başlamadıklarını ancak Fenerbahçe'nin taktik formasyonlarına yoğun olarak çalıştıklarını ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuna ilk 10-15 dakika iyi başlamadık ama bugün formasyonda bir değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin 3-4-1-2'sine karşılık, biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden, sistemde bir oynama yaparak skoru elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Oyun 4-1'den sonra iki taraf için de koptu. İki takımın da oyundan kopmasının futbol adına verdiği görüntü güzel değildi. Biz topa biraz daha hakim olarak daha iyi skor veya oyun hakimiyeti sağlayabilirdik. Ama kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da iddiasız bir takım olmamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Spor
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

Fenerbahçe'den gidiyor mu? İstifa sorusuna cevap verdi
Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu

Annelerinin cenazesini almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi

Maç başlamadan oyuncular birbirine girdi! Saha savaş alanına döndü
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine CHP liderinden yanıt
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.