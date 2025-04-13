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Murat Şahin: "İkinci yarıda maçı kaybetmeyi hak ettik"

Murat Şahin:
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Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Murat Şahin, Gaziantep FK'ya 2-1 kaybettikleri maç sonrası, ikinci yarıda oyunlarının mağlubiyeti hak ettiğini belirtti. Şahin, kaybettikleri için üzgün olduklarını fakat kalan maçlar için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 2-1 mağlup oldukları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "İkinci yarıdaki oyunla maçı kaybetmeyi hak ettik" dedi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hatayspor 19 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 42'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Şahin, "Öcelikle Selçuk hocayı, ekibini ve Gaziantep FK'yı tebrik ediyorum. Bugün maça geldiğimizde aslında buradan puan ve puanlar alabileceğimizi düşünüyorduk. Bizim için işler bence iyi gidiyorken sonra maçın ilk yarının bitimine 10 saniye kala yediğimiz gol planlarımızı bozdu. İçinde olduğumuz durumdan dolayı biraz takımımızda düşme oldu. Kayserispor maçı sonrasında da bu durum göstermeye başladı. Bize yakışmadı yani. İkinci yarıda maçı kaybetmeyi hak ettik. Futbolun içinde bunlar var. Bundan sonraki süreçte kalan maçlarımızı elimizden geldiğince iyi oynamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz ama içinde olduğumuz durum tabii ki sıkıntıları da getiriyor. Sonucunda bir maç kaybettik. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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