- Murat Şahin : "Hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz"

MERSİN - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, açıklamalarda bulundu. Başakşehir'i tebrik ederek konuşmasına başlayan Şahin, maçın hakemini eleştirdi. Hakemlerle ilgili çok konuşmadığını dile getiren Şahin, "Ama bu hakemle ilgili biraz konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben 2-3 hafta önceydi herhalde bir açıklama yapmıştım; 'Türk hakemlerine güvenelim, onları geliştirelim' diye. Ama gördüğüm kadarıyla buna pek yanaşmıyorlar, pek gelişme arzusunda değiller. Maç boyunca verdiği kararlar; bunu bu maç nezdinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bizler nasıl oyunu geliştirmek için çalışıyorsak, hakemlerimiz de biraz daha dikkatli olsunlar. Maç boyunca bu kadar kötü bir yönetim uzun zamandır görmedim" diye konuştu.

"Bu lige iyi veda etmeye çalışıyoruz"

Artık gelecek senenin hazırlığını yaptıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Artık biz bu lige iyi veda etmeye çalışıyoruz, iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bunu başarıyoruz da. Ama hep kırılma anlarında ne yazık ki biraz da artık hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Hep skoru bir yerlere getirip, son 10-15 dakikalarda, hep kırılma anlarında ne yazık ki galibiyet alamıyoruz. Ama bizim için senenin hazırlığı çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi ufak ufak katmaya çalışıyoruz. Önümüzde kalan 4 maçta onlara süre vereceğiz. Zaman zaman belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15-20 dakika, bazen yarım saat. Seneye hazırlıklarımız devam edecek."