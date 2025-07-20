Murat Kılıç Estonya'da Gümüş Madalya Kazandı

Milli atıcı Murat Kılıç, Estonya'da yapılan Lapua Avrupa Kupası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tallinn'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden Murat Kılıç, 36 kişinin katıldığı 25 metre standart tabanca müsabakasında 571 puanla ikinci oldu.