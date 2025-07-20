Murat Kılıç Estonya'da Gümüş Madalya Kazandı

Murat Kılıç Estonya'da Gümüş Madalya Kazandı
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Milli atıcı Murat Kılıç, Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Lapua Avrupa Kupası'nda 25 metre standart tabanca müsabakasında gümüş madalya elde etti.

Milli atıcı Murat Kılıç, Estonya'da yapılan Lapua Avrupa Kupası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tallinn'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden Murat Kılıç, 36 kişinin katıldığı 25 metre standart tabanca müsabakasında 571 puanla ikinci oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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