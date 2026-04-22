Murat Fırat, Avrupa ikincisi

Milli güreşçi Murat Fırat, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli güreşçi Murat Fırat, Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Guendez Nifri'yi ise 4-1 mağlup çeyrek finale adını yazdırdı. Milli güreşçi çeyrek finalde Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fırat, yarı finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Hrushyn'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Olimpiyat madalyalı rakibi Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşan Murat Fırat, rakibine 7-5 yenilerek olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı