Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan'ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo'yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou'yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Fırat Spor Haberler

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