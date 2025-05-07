Murat Canbaş Anısına Artistik Cimnastik Turnuvası Düzenlendi

Bolu'da, 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş'ın anısına turnuva düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Canbaş, vefatının 31. yılında artistik cimnastik turnuvasıyla anıldı.

Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, çevre illerden gelen 61 sporcu "minik", "küçük" ve "yıldız" kategorilerinde mücadele etti.

Kastamonu, Çorum, Karabük, Bolu ve Düzce'den turnuvaya katılan sporcular, yeteneklerini sergiledi.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını Murat Canbaş'ın annesi Hatice Canbaş ve ablası Emine Canbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan, şube müdürleri Muzaffer Akdoğan ve Metin Gatfar tarafından takdim edildi.