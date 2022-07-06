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Muleka, İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
Muleka, İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldiRomain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katıyor.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi

Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katıyor. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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