Muhsin Yaşar Galatasaray ile Anlaştı

Muhsin Yaşar Galatasaray ile Anlaştı
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Karşıyaka Basketbol'un pivot oyuncusu Muhsin Yaşar, Galatasaray ile her konuda anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, sezon sonu kadro planlamasına başlarken, Yaşar'ın bu sezonki performansı dikkat çekti.

Karşıyaka Basketbol'un 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci bölümünde aldığı sonuçlarla düşme tehlikesi yaşayan fakat son haftalardaki galibiyetlerle lige tutunan Karşıyaka Basketbol, maçların tamamlanmasının ardından kadro planlamasını yapmaya başladı. İzmir ekibinde ilk ayrılık da gerçekleşti. Yeşil-kırmızılıların 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların da Muhsin Yaşar'ı açıklamak için sezonun bitimini bekleyebileceği belirtildi.

Karşıyaka'da bu sezon 35 maça çıktı

Muhsin Yaşar, Karşıyaka forması ile Basketbol Süper Ligi'nde 27 müsabakada ter döktü. Deneyimli oyuncu, 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, 0.5 top çalma ve 0.7 asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 8 mücadelede forma giydi ve 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist, 0.9 top çalma ile 0.9 blok ortalamalarıyla oynadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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