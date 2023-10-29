Muhammet Hamza Bakır, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Arnavutluk'ta, 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde Muhammet Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 5-3 yenerek dünya şampiyonu oldu.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde, son madalyalar 130 kiloda güreşen milli sporcu Muhammet Hamza Bakır'dan ve 55 kiloda güreşen milli sporcu Adem Burak Uzun'dan geldi. U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihte ilk defa dünya şampiyonluğu yaşadı.

Akşam seansında gerçekleşen müsabakalarda 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır, finalde altın madalya için güreştiği Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 5-3 yenerek mutlu sona ulaştı. 55 kiloda mücadele eden Adem Burak Uzun ise Ermenistanlı rakibi Manvel Khachatryan'ı 10-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde milli sporcular 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda 97 kiloda Mustafa Olgun, 82 kiloda Alperen Berber ve 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım gümüş; 60 kiloda Mert İlbars ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.