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Muhammet Demir, Süper Lig'den 3. Lig'e transfer oldu

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Son olarak Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Demir, TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını ve futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Süper Lig takımı Konyaspor'da forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

Son olarak Konyaspor'da oynayan Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti. Milli Takım formasını da iki kez terleten Muhammet Demir, gol atma başarısı gösteremedi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

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