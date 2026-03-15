Dünya şampiyonu özel atlet Muhammet'in hedefi "olimpiyat altını"

İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, başarısını 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda alacağı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

İspanya'nın Ourense şehrinde 6-8 Mart'ta düzenlenen şampiyonada T20 kategorisi üç adım atlama branşında 14 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhammet Arif, uzun atlama yarışmalarında ise bronz madalya kazandı.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutarak ülkesine bu alanda yeni başarılar kazandırmayı hedefeyen Muhammet Arif Çenesiz, AA muhabirine, atletizme 6 yıl önce başladığını, çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye rekorlarının bulunduğunu söyledi.

"Avrupa rekorunun sahibiyim. Ayrıca 2 Avrupa şampiyonluğum, 2 de Avrupa ikinciliğim var." diyen Muhammet Arif, Avrupa'da "En İyi Erkek Performans" ödülüne sahip olduğunu da dile getirdi."

Muhammet Arif, en son İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama branşında dünya şampiyonu, uzun atlamada da üçüncülük kazandığını anlatarak şampiyonada İstiklal Marşı'nı okuttuğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Dünya şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Muhammet Arif, şöyle devam etti:

"Uzun atlamada da muazzam bir katılım vardı, üçüncülüğü aldım. Benim için güzel bir duyguydu. Tekrardan İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok gururluyum, mutluyum. Bundan sonraki hedefim de Olimpiyat. 2028'de Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağım. Orada da inşallah altın madalya sahibi olacağım, İstiklal Marşı'mızı gür bir sesle okutacağım."

"Hedefim uzun atlamada Avrupa rekorunu tazelemek"

Arif, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, sporda disiplin ve saygının önemli olduğunu anlattı.

Dünya şampiyonası öncesi çok hazırlık yapamadıklarına değinen Arif, "Hava şartları nedeniyle kum atlayışı yapamadım. Açık alanda yapıyordum, kapalı alanımız yoktu. Hazırlıksız şekilde gittik, ona rağmen dünya şampiyonluğu elde ettim. Yani eğer hazırlansaydım orada uzun atlamada eminim ki dünya şampiyonluğunu da elde ederdim. Bundan sonra önümde temmuzda Avrupa Şampiyonası var, Avrupa Gençler Oyunları. Orada hedefim uzun atlamada Avrupa rekorunu tazelemek. Zaten Avrupa rekoru bende. İnşallah orada 7 metrenin üstünde atlayacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Arif, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na şimdiden hazırlanmaya başladığından bahsederek "Uzun atlama için bana özel kapalı alanımız yapıldı. Orada artık sabah akşam çift antrenman yapıp çok güzel hazırlanıp olimpiyatlarda da inşallah uzun atlamada da altın madalya sahibi olacağım." dedi.

Antrenör Akad: "Üç adım atlama branşında Türkiye rekoru kırarak şampiyon olduk"

Muhammet Arif Çenesiz'in antrenörü Serdar Akad, milli takım antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda atletizm branşında teknik kurulda olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasına giden sürecin kolay olmadığını vurgulayan Akad, "Zorlu süreç bizi bekledi. Hem hava şartlarından hem sporcunun eksiklerinden dolayı. Tabii biz bunları aştık. En son 2026 sezonunda Salon Dünya Şampiyonası'na gittik. Zor bir müsabakaydı, rakiplerimiz çok güçlüydü ama bizim tabi ki hırsımız çok yüksekti." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada üç adım atlama branşında Türkiye rekoru kırarak şampiyon olduklarına dikkati çeken Akad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya kürsüsünde zirveye çıktık. İstiklal Marşı'mızı gür bir sesle hem ülkemize hem bizlere sporcumuz armağan etti. Bundan dolayı çok gururluyuz. Bu gururdan dolayı sporcumu canıgönülden tebrik ediyorum. Amacımız, hedefimiz, hayalimiz olimpiyat. Olimpiyat listesindeyiz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Oradaki hedefimiz de madalya almak."