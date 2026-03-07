Haberler

Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası

Güncelleme:
Özel milli sporcu Muhammet Arif Çenesiz, 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda T20 kategorisi üç adım atlamada altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Ayrıca, Fatma Damla Altın da T20 kategorisi yüksek atlama branşında bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Ourense kentindeki organizasyonun ikinci gününde milli sporcu Muhammet Arif Çenesiz, T20 kategorisi üç adım atlama branşında 14 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden kadın sporculardan Fatma Damla Altın ise T20 kategorisi yüksek atlama branşında 1,49 metrelik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
