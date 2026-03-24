Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Salah, Liverpool'da geçirdiği dokuz yıl boyunca birçok başarıya imza attı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
