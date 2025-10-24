Muhammed Halit Ozmuş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş, tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Ozmuş, ilk turda U20 Avrupa şampiyonu Alman rakibi Manuel Wagin'i 10-2 mağlup etti. İkinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Çinli Tao Shen'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 mağlup eden milli güreşçi, finale yükseldi.

Muhammed Halit Ozmuş, finalde U20 Dünya Şampiyonu Amerikalı Mitchel Owen Mesenbrink ile karşılaşacak. - İSTANBUL