Muhammed Eren Uysal, Down Sendrom Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan milli atlet Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşusunda altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Uysal ayrıca 100 metre yarışında gümüş madalya kazandı.
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşuda 80 saniyelik derecesiyle şampiyon olmayı başardı.
Milli atlet, şampiyonada 100 metre yarışında ise gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor