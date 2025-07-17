Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te Gümüş Madalya Kazandı
FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde milli taekwondocu Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalya kazandı.
FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde milli taekwondocu Muhammed Emir Yılmaz, gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın milli taekwondocu Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor