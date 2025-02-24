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Muhammed Dursun, Rakibini İlk Rauntta Nakavt Etti

Muhammed Dursun, Rakibini İlk Rauntta Nakavt Etti
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Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, 'Efsaneler Gecesi' etkinliğinde Azerbaycanlı rakibi Hadi Abdollahi'yi ilk rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Azerbaycanlı rakibi Hadi Abdollahi'yi ilk rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, İstanbul Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve birçok üst düzey sporcuların katılım sağladığı 'Efsaneler Gecesi'nde ringe çıktı. Dursun, 5 raund üzerinden oynanan kemer maçında 28 yaşındaki Azerbaycanlı Hadi Abdollahi ile karşılaştı. Milli sporcu, mücadelenin ilk raundunun son saniyelerinde sert bir lov-kick ile rakibinin sağ ayağını çatlattı. Rakibi oyuna devam edemeyince Muhammed Dursun, nakavt ile altın kemerin sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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