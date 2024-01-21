Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi
Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.
Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.
Güney Kore'de düzenlenen oyunların 2. günündeki kısa kulvar sürat pateni 1000 metre yarışları, Gangneung Buz Pateni Salonu'nun yapıldı.
Erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammed, 1: 26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1: 26.257) arkasında 2. sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı.
Buz hokeyci Sidre Özer, Lozan 2020'deki bronz madalyayla Kış Gençlik Olimpiyatları'nda madalya elde eden ilk Türk sporcu olmuştu ancak dereceyi 3'e 3 karışık takım yarışmasında aldığı için madalya Türkiye'nin hanesine yazılmamıştı.