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Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İŞTE DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın "üst sınırdan" tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Reno:

bırakın hak mahrumıyetını kac ay hapıs cezası alcak onu beklıyorum belkıde bu adam suan hala serbest

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

adaletsizlik

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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