Muğlaspor, Yenilenen Stadyumunda Elazığspor'u 2-1 Yenerek Bayram Yapıldı

Muğlaspor, Yenilenen Stadyumunda Elazığspor'u 2-1 Yenerek Bayram Yapıldı
Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek, yenilenen Muğla Atatürk Stadı'ndaki galasını önemli bir başarıyla kutladı. Belediye başkanları ve milletvekillerinin de destek verdiği maçta, yeşil-beyazlılar Play-Off hattındaki yerini güçlendirdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'a bu sezon 18 yıl sonra dönen Muğlaspor, tribünleri yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na aylar sonra kavuştuğu maçta Elazığspor'u 2-1 yenerek çifte bayram yaptı. Evindeki galayı önemli galibiyetle taçlandıran yeşil-beyazlılara protokolde belediye başkanları, milletvekilleri, tüm siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi ve yeşil-beyazlılar için güç birliği yaptı. Bu sezon daha önce rakiplerini Bodrum ve Denizli'de ağırlayan, iç sahadaki son 4 maçını kazanmayı başaran Muğlaspor, 20 puanla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Yenileme projesi kapsamında Muğla Atatürk Stadyumu, 6 bin kişilik yeni tribün kapasitesi, 3 adet antrenman salonu, 22 seyir locası, protokol ve basın tribünleri, toplantı salonları, Süper Lig standartlarında soyunma odaları, protokol, basın, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın ve basın salonları ile uluslararası standartta atletizm pistine kavuştu.

BAŞKAN ARAS'TAN TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni haftaya güzel bir gelişme ile başladıklarını belirterek, "Muğlaspor'umuzun bizleri gururlandıran başarılarının devamını diliyorum. Muğla Atatürk Stadyumu yenilenme projesinde emeği geçen herkese; başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Sayın Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Musa Kazım Açıkbaş ve Muğlaspor Başkanı Sayın Menaf Kıyanç olmak üzere, yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
