Muğlaspor Yeni Kaleci Formalarını Tanıttı
Muğlaspor, 2025-2026 sezonunda kalecilerin giyeceği yeni mor, mavi ve füme formalarını Yörük Obaları Derneği'nde tanıttı. Tanıtımda, Yörük kültürüne ait unsurlar kullanılarak görsel bir estetik oluşturuldu.

Muğlaspor, yeni sezon kaleci formalarını Yörük kültürünün izlerini taşıyan özel bir çekimle tanıttı. Yörük Obaları Derneği'nde yapılan tanıtımda futbolcular, yöresel desenlerle süslü ortamda yeni formalarıyla objektif karşısına geçti. Paylaşımda ise Yörük kültürünün simgesi haline gelen "Yörük Ali" müziği kullanılarak görsel bir bütünlük sağlandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mavinin umudu ve huzuru, morun asalet ve özgüveni, fümenin ise güç ve kararlılığı simgelediği belirtildi. Açıklamada, "Umudu ve huzuru simgeleyen maviyle sahadayız; asaletin ve özgüvenin rengi mor ile kalemizde dimdik duruyoruz. Gücün ve kararlılığın rengi füme ile kalemizde duvar gibiyiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

