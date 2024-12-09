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Muğlaspor ve Silivrispor 0-0 Berabere Kaldı

Muğlaspor ve Silivrispor 0-0 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta maçında Muğlaspor, sahasında Silivrispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca iki takım da net bir gol atma fırsatı bulamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Silivrispor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Menteşe Atatürk

Hakemler: Volkan Okur, Yunus Yıldız,Muhammet Delimazı, A. Oral

Muğlaspor: Akil Şakirt, Mehmet Eksik, Sırat Yeşilördek, Yalçın Kaya, Çağrı Bülbül, Tuğay Adamcıl(DK 75 Emre Akbulut), Tayfun Tatlı(DK 69 Cemal Ali Kızılateş), Savaş Yılmaz, Fatih Taşdelen, Serhat Enes Çalışan, Furkan Demir(DK 81 Mustafa Köroğlu)

Silivrispoer: Enes Sancar Şahin, Ramazan Kallıoğlu,Mehmet Uslu, Kerim Bölük, Atakan Aksoy, Mehmet Aydın, Murat Ulusoy, Emirhan Türkmen(DK 69 İsmail Düzgün), Halil Uysal(DK 58 Tahsin Hacımustafaoğlu), Mert Aktaş, Batuhan Kurt(DK 69 Emre Eser)

Sarı kartlar: DK 43 Batuhan Kurt(Silivrispor), DK 75 Murat Ulusoy (Silivrispor),DK 85 Emre Akbulut (Muğlaspor),DK 90+6 Enes Sancar Şahin(Silivrispor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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