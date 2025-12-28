Haberler

TFF 2. Lig: Muğlaspor: 1 Kastamonuspor: 1

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Muğlaspor'un golü Yasin Abdioğlu tarafından, Kastamonuspor'un golü ise Kazım Kahya tarafından kaydedildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Levent Gümüşdere, Hakan Dursun, Abdullah Melih Karaduman

Muğlaspor: İsmet, Umut Mert (Kadir dk. 70), Semih, Fatih, Mahsun (Okan dk. 64), Cemal, Mustafa, Abdurrahman, Sedat, Yasin, Emre

Kastamonuspor: Yavuz, Gürkan (Erdem dk. 85), Kadir, Erdem, Ali, Kazım (Muhammed dk. 90), İbrahim Halil (Umut dk. 75), Batuhan, Gökdeniz, Mertan Caner, Mustafa

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 10 pen.) (Muğlaspor), Kazım Kahya (dk. 63) (Kastamonuspor)

Sarı kart: Erdem Dikbasan (Kastamonuspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
