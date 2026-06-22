Haberler

Muğlaspor'dan ayrılanları Erzincanspor kaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da sözleşmesi yenilenmeyen orta saha oyuncusu Muhammet Enes Gök, Erzincanspor ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip daha önce de İsmet Yumakoğulları ve Abdurrahman Canlı'yı kadrosuna katmıştı.

2'nci Lig'de geçen sezon play-offta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da sözleşmesi yenilenmeyip takımdan ayrılan tecrübeli yıldızları iddialı bir kadro kurmaya çalışan Erzincanspor kaptı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları ile orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'dan sonra geçen hafta kulübe veda eden orta saha Muhammet Enes Gök de Erzincanspor'la anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Anneden Aleyna Kalaycıoğlu isyanı

Futbolcu cinayetinde ilk duruşma! Anneden Aleyna Kalaycıoğlu'na beddua
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı