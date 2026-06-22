Muğlaspor'dan ayrılanları Erzincanspor kaptı

2'nci Lig'de geçen sezon play-offta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da sözleşmesi yenilenmeyip takımdan ayrılan tecrübeli yıldızları iddialı bir kadro kurmaya çalışan Erzincanspor kaptı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları ile orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'dan sonra geçen hafta kulübe veda eden orta saha Muhammet Enes Gök de Erzincanspor'la anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı