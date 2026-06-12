Muğlaspor'un iki yıldızını Erzincan kaptı
1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci İsmet Yumakoğulları ve orta saha Abdurrahman Canlı, Erzincanspor ile anlaştı.
1'inci Lig'e yükseldikten sonra kongre sürecine odaklanan Muğlaspor'un iki şampiyon oyuncusu transferde Erzincanspor'la anlaştı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları'yla orta saha Abdurrahman Canlı'nın yeni durağı iddialı bir kadro kuran Erzincan ekibi oldu. Geçen sezon Elazığspor'la Bursa'da oynanan Play-Off finalinde seri penaltılarda 3 penaltı kurtararak takımını 1'inci Lig'e taşıyan kaleci İsmet kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu Muğla'da kazanmıştı.