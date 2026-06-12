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Muğlaspor'un iki yıldızını Erzincan kaptı

Muğlaspor'un iki yıldızını Erzincan kaptı
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1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci İsmet Yumakoğulları ve orta saha Abdurrahman Canlı, Erzincanspor ile anlaştı.

1'inci Lig'e yükseldikten sonra kongre sürecine odaklanan Muğlaspor'un iki şampiyon oyuncusu transferde Erzincanspor'la anlaştı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları'yla orta saha Abdurrahman Canlı'nın yeni durağı iddialı bir kadro kuran Erzincan ekibi oldu. Geçen sezon Elazığspor'la Bursa'da oynanan Play-Off finalinde seri penaltılarda 3 penaltı kurtararak takımını 1'inci Lig'e taşıyan kaleci İsmet kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu Muğla'da kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDilek Abbas:

güzel oyuncular iyi bir takıma gitti inşallah orada da başarılı olurlar kaleci İsmet çok iyi oyuncu başarılar diliyorum genç adamlara

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Haber YorumlarıŞirin Bacı:

çok garip ya şampiyonluğu kazandıran oyuncuları hemen satıyorlar böyle mi olur bence arkasında bi ihmal var yönetim nasıl bu kadar acele etti anlamadım

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Haber YorumlarıKoray Kartal:

ya sonunda gitti bi meselesi kalmadı işte böyle işler yürüyo

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