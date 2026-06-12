Muğlaspor'un iki yıldızını Erzincan kaptı

1'inci Lig'e yükseldikten sonra kongre sürecine odaklanan Muğlaspor'un iki şampiyon oyuncusu transferde Erzincanspor'la anlaştı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları'yla orta saha Abdurrahman Canlı'nın yeni durağı iddialı bir kadro kuran Erzincan ekibi oldu. Geçen sezon Elazığspor'la Bursa'da oynanan Play-Off finalinde seri penaltılarda 3 penaltı kurtararak takımını 1'inci Lig'e taşıyan kaleci İsmet kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu Muğla'da kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı