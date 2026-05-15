Muğlaspor'da kutlama programı netleşti

Bölgesel Amatör Lig’den tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselen Muğlaspor için pazar günü Menteşe’de kutlama programı düzenlenecek. Üstü açık otobüsle şehir turu, kupa töreni ve Simge Sağın konseri yer alacak.

FUTBOLDA üst üste 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da kentte pazar günü yapılacak kutlama programı belli oldu. Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe'de pazar günü saat 17.30-19.00 arasında üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu atacak yeşil-beyazlı takım ardından İl Emniyet Müdürlüğü Arkası Açık Oto Pazar Yeri'nde hazırlanan sahneye ulaşacak. Başkan Menaf Kıyanç'ın konuşmasının ardından tüm yönetim kurulu, idari personel, teknik heyet, futbolcular, taraftar temsilcileri ve protokol tek tek sahneye davet edilecek. Yapılacak kupa töreni sonrasında ünlü sanatçı Simge Sağın saat 22.00 ile 24.00 arasında sahne alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
